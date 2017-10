Letty Demmers benoemd tot waarnemend burgemeester in Veldhoven

DEN BOSCH - Letty Demmers is maandag benoemd tot waarnemend burgemeester van Veldhoven. Demmers was eerder korpschef van politie, wethouder in Bergen op Zoom, burgemeester van Reusel-de Mierden, Best en waarnemend burgemeester van Vlissingen.

Zij volgt daar Jack Mikkers op die benoemd is tot burgemeester van ’s Hertogenbosch. De tijdelijke aanstelling geldt tot een nieuwe burgemeester van Veldhoven benoemd is.



