Man spant kabel voor politiebureau en heeft briefopener en ijzeren pijp om zich te verdedigen

ROOSENDAAL - In de nacht van zaterdag op zondag heeft een man geprobeerd een touw te spannen over de oprit van een politiebureau in Roosendaal. De politie vermoedt dat de man dit deed om politieagenten en omstanders te bezeren. De man is even later opgepakt.

De man werd via de beelden van de beveiligingscamera’s onmiddellijk betrapt, maar wist aanvankelijk te vluchten van twee agenten. Na een korte zoektocht werd de man alsnog opgepakt in het Emile van Loonpark.

De verdachte had ook een ijzeren pijp en een briefopener bij zich. Hij zei zelf deze voorwerpen te gebruiken als wapen in geval van zelfverdediging.