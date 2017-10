Darter Benito van de Pas wel naar tweede ronde World Grand Prix

TILBURG - Darter Benito van de Pas heeft maandagavond de tweede ronde van de World Grand Prix bereikt. De Tilburger won in een spannende wedstrijd van de Spanjaard Cristo Reyes.

Alle pijlen waren op Van de Pas gericht, na de vroege uitschakeling van Michael van Gerwen en Jelle Klaasen. Beide topdarters vlogen zondagavond uit het toernooi in het Ierse Dublin.



De Tilburger had het tegen Reyes zeker niet eenvoudig. In de eerste set was er een beslissende vijfde leg nodig om een winnaar aan te wijzen. Van de Pas gooide op formidabele wijze 144 uit en ging zo met de setwinst aan de haal.



In de tweede set bleef Reyes een taaie tegenstander. De Spanjaard liep uit naar een 2-0 voorsprong. De achterstand wist 'VDP' niet meer in te halen. Hij won nog wel een leg, maar moest toestaan hoe Reyes de set met 3-1 won en de stand in evenwicht bracht.In de beslissende derde set begon Van de Pas uitstekend. Hij gooide dubbel zestien uit en won de leg die Reyes was begonnen. Ook de tweede leg won hij door dubbel zestien te gooien. De Spanjaard kwam nog terug tot 2-1, maar Van de Pas klaarde de klus in de vierde leg door dubbel tien te gooien.Hierdoor is er dus in ieder geval nog een Brabander in de race voor de eindzege in de World Grand Prix. Dat is een bijzonder toernooi, waarin spelers niet alleen een wedstrijd eindigen door het gooien van een dubbel. Een leg begint ook met het gooien van een dubbel.