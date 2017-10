10 vragen (en antwoorden) over jodiumtabletten

EINDHOVEN - Brabantse huishoudens ontvangen vanaf volgende week per post jodiumtabletten van de overheid. Die kunnen ze slikken als radioactieve neerslag vrijkomt bij een nucleair ongeluk in een Nederlandse of Belgische kerncentrale of onderzoekscentrum. Tien vragen en antwoorden over het gebruik van jodiumtabletten.

1. Welke bescherming bieden jodiumtabletten?

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen. Dat weten we uit studies van eerdere kernongevallen. Op de langere termijn ziet men daarin een toename van schildklierkanker bij jonge mensen.

Door jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

2. Wanneer moet je de pillen nemen?

Binnen twaalf uur nadat je het radioactieve jodium hebt binnengekregen. De pillen later innemen, heeft weinig zin. Neem de pillen nooit op eigen initiatief in maar wachten tot de overheid dit aangeeft.



3. Hoe lang werken jodiumtabletten na inname?

Jodiumtabletten werken minimaal 24 uur. Een wolk met radioactief jodium zal dan in de meeste gevallen overgewaaid zijn. Hierna is het belangrijk om niet alsnog radioactief jodium binnen te krijgen, bijvoorbeeld via besmet voedsel. Daarom kan de overheid besluiten dat voedsel uit een bepaald gebied niet mag worden gegeten.

4. Hoe moeten de jodiumtabletten worden bewaard?

Bewaar de jodiumtabletten op een duidelijk vindbare, veilige en droge plaats bij kamertemperatuur. Bijvoorbeeld bij je medicijnen, in de EHBO-verbanddoos of in je meterkast. Zo heb je de jodiumtabletten op het juiste moment bij de hand.



5. Ik woon binnen het verspreidingsgebied en val binnen de doelgroep, maar heb eind oktober geen tabletten ontvangen. Hoe kom ik aan jodiumtabletten?

Je kunt tot 15 november e-mailen naar jodiumtabletten@minvws.nl. Geef daarbij je naam, adres en gezinssamenstelling door. Dan krijg je alsnog een doosje met jodiumtabletten toegestuurd.

6. Kunnen groepslocaties (scholen, campings of kinderdagverblijven) en bedrijven ook aan jodiumtabletten komen?

Het is de bedoeling dat bedrijven en organisaties zoals scholen, campings, kinderdagverblijven of jeugdgevangenissen ook aan jodiumtabletten kunnen komen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overlegt hierover met veiligheidsregio's, GGD'en en gemeenten. Locaties kunnen zich aanmelden via het formulier van VWS.

7. Ik ga verhuizen, wat doe ik met mijn jodiumtabletten?

U kunt uw jodiumtabletten meenemen als u verhuist en in de buurt van een kernreactor blijft wonen. Raadpleeg hiervoor de interactieve kaart of doe de postcodecheck.

8. Bieden jodiumtabletten bescherming tegen alle radioactieve stoffen?

Nee. De jodiumtabletten beschermen alleen tegen het binnenkrijgen van radioactief jodium. De jodiumtabletten beschermen dus niet tegen de effecten van andere radioactieve stoffen die bij een kernongeval vrij kunnen komen. Daarom neemt de overheid ook andere beschermende maatregelen.

9. Wat als mijn kind per ongeluk alle jodiumtabletten opeet?

In eerste instantie kunnen bijwerkingen optreden zoals maagdarmklachten (misselijkheid en braken) en huiduitslag. Er zijn niet direct ernstige effecten te verwachten. Bij jonge kinderen kan de schildklierfunctie ontregelen. Neem contact op met de huisarts, deze kan de schildklierfunctie laten bepalen.



10. Worden de jodiumtabletten nu verspreid omdat de kerncentrales in Nederland of in onze buurlanden (België en Duitsland) minder veilig zijn geworden?

Nee. De kans op een kernongeval is erg klein. Kernreactoren moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen.