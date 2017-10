13-jarige Daan op de fiets onderweg naar voetbaltraining aangevallen door zwerm wespen

BREDA - De 13-jarige Daan Smit is maandagavond in Breda aangevallen door een zwerm wespen. De jongen is met zeker tien steken in zijn achterhoofd naar de huisartsenpost gebracht. De jongen uit Breda was om half zeven op de fiets onderweg naar voetbaltraining.

Op de brug tussen de Maasdijk en de Lange Weide werd hij door de zwerm wespen werd aangevallen. "Toen is hij van zijn fiets gesprongen en bij nabijgelegen huizen om hulp gaan vragen", aldus Linda, de moeder van Daan. "Een behulpzame man heeft hem geholpen en zijn fiets gepakt."



Waarschuwing

Linda heeft een waarschuwing op Facebook gezet. Er zou inmiddels ook een tweede slachtoffer zijn aangevallen door de wespen. De gemeente gaat morgen de situatie bekijken. "Straks is het volgende slachtoffertje nóg jonger, dan is het echt schrikken. Daarom waarschuw ik alle ouders via Facebook", vertelt Linda.