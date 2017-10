'Burgemeester van je geboortestad, dat is toch prachtig!', Theo Weterings heeft er zin in

TILBURG - “Burgemeester worden van je geboortestad, dat is toch een prachtige uitdaging!” Theo Weterings, de beoogd burgemeester van Tilburg, heeft zin in zijn nieuwe baan. Maandagavond werd hij door de Tilburgse gemeenteraad voorgedragen als burgemeester. “Ik ben heel erg blij en vooral ook vereerd.”

Bij veel Tilburgers zal de naam Theo Weterings (58) niet meteen een belletje doen rinkelen. Hij is al lange tijd weg uit de stad waar hij werd geboren en opgroeide. “Ik heb hier 26 jaar gewoond en keer nu terug naar het zuiden.”



En daar kijkt hij erg naar uit. “Een van de dingen waar ik mee verder wil is de aanpak van de georganiseerde misdaad en ondermijning. Terecht dat dit onder Peter Noordanus prioriteit had en daar ga ik dan ook zeker aan doorwerken.”



Al eerder in Tilburgse politiek

Overigens is hij niet helemaal vreemd in de Tilburgse politiek. Van 1982 tot 1985 zat hij in de gemeenteraad. Daarna werd hij wethouder in Rijswijk en was hij burgemeester van Beverwijk. Sinds 2007 was hij burgemeester in de gemeente Haarlemmermeer. Verder weten we dat hij getrouwd is met Wilma en drie volwassen kinderen heeft.



Theo Weterings is dan misschien al lang weg uit Tilburg, fan van carnaval is hij nog altijd. “Zoiets verleer je nooit! Maar het is misschien ietwat verwaterd”, geeft hij eerlijk toe. Maar daar wil hij hard aan werken. “Ik kijk daar echt naar uit.”