Theo Maassen wint Poelifinario-cabaretprijs

EINDHOVEN - Theo Maassen is maandagavond uitgeroepen tot winnaar van de Poelifinario, de cabaretprijs voor het meest indrukwekkende programma van het seizoen. De cabaretier kreeg de prijs voor zijn voorstelling VANKWAADTOTERGER.

De jury was vol lof over het scherpe programma van Maassen. "Het leidt tot confronterende satire die je hersens doet kraken. Maassen is ervan overtuigd dat humor mensen bij elkaar kan brengen, en hij gebruikt het cabaretpodium om te bewijzen hoe dat volgens hem zou kunnen.''



Voor Maassen is het de tweede keer dat hij de prijs wint. De Eindhovenaar werd in 2006 bekroond voor zijn show Tegen Beter Weten In. Drie jaar eerder won Marc-Marie Huijbregts de eerste editie van de prijs.