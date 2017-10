Rico Verhoeven reist met Johnny de Mol 'Into The Wild' door Brazilië

BERGEN OP ZOOM - Rico Verhoeven was maandagavond in tv-programma ‘Into The Wild’ te zien met Johnny de Mol. De twee mannen reisden samen een week lang door Brazilië.

In het programma neemt De Mol verschillende BN’ers mee naar verre oorden. Daar test hij of zijn gasten het leven van de inheemse bevolking aankunnen en hun luxe leven achter zich te kunnen laten. Rico Verhoeven was maandag aan de beurt. Ze zochten de Xavante indianen op in Brazilië.



Rituelen

Onderweg vertelde Verhoeven openhartig over zijn carrière en zijn rituelen voor hij die kickboksring ingaat. “Voor een gevecht gooi ik een plastic flesje van een afstand de prullenbak in, om te kijken of het mijn dag is”, vertelt Verhoeven. “En als ‘ie naast gaat, denk ik: Fuck it, ik ga hem gewoon slopen.”





Eindelijk aangekomen bij de Xavante indianen, waar de lokale bevolking onder de indruk is van de reusachtige Verhoeven, neemt hij samen met De Mol deel aan de inheemse rituelen, waaronder allerlei krachtmetingen.Bij een race met enorme boomstammen op de rug wordt Verhoeven overrompeld. "Ik word gewoon ingehaald door zo'n klein mannetje", roept hij. Bij het worstelen neemt de kickbokskampioen revanche. Hij komt uiteindelijk tegenover de sterkste worstelaar van de stam, en krijgt hem op zijn rug.Onlangs daagde Verhoeven verdette Remy Bonjasky uit voor een kickbokswedstrijd. De twee gaven elkaar zaterdag de hand en spraken af om in 2018 te vechten.