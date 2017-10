Bauer en Boef nemen Buma NL Awards terug naar Brabant

UTRECHT - Frans Bauer en rapper Boef hebben maandagavond ieder een Buma NL Award in de wacht gesleept. In TivoliVredenburg in Utrecht ontvingen zij hun prijzen.

Frans Bauer won met zijn plaat Geluk, Hoop & Liefde in de categorie Hollands. Boef is er met de eerste Buma NL Award voor het succesvolste album in de categorie Urban vandoor gegaan. De rapper won de prijs voor zijn album Slaaptekort.



Tilburger Henny Vrienten won met de supergroep Vreemde Kostgangers met Boudewijn de Groot, George Kooymans de prijs in de categorie Populair.



De awardshow wordt georganiseerd door Buma/Stemra. De winnaars werden bepaald aan de hand van verkoopcijfers van cd's, downloads en speeltijd op de radio.