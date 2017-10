Benito van de Pas probeert oordopjes uit en heeft gelijk succes

TILBURG - Benito van de Pas was opgelucht na zijn overwinning op de Spanjaard Cristo Reyes. "Het was een zenuwslopende partij. Ik ben erg blij met de zege. Hopelijk krijg ik hier vertrouwen door."

De Tilburger won maandagavond met 2-1 van Reyes in de eerste ronde van de World Grand Prix in het Ierse Dublin. Van de Pas wist dit jaar op grote toernooien amper indruk te maken. "Zo’n zege is lang geleden", sprak hij dan ook eerlijk bij RTL7.



"Dit seizoen ben ik niet op mijn best. Daarom ben ik erg blij met deze overwinning." Een verklaring voor het mindere presteren, heeft de Tilburger niet. "Ik train prima, daarom ben ik er ook van overtuigd dat de resultaten beter worden."



Van de Pas maakte maandagavond vooral indruk door de wijze waarop hij de eerste set binnensleepte. De Tilburger gooide 144 uit. "Tijdens het ingooien had ik al twee keer 144 gefinisht. Op het podium lukte het dus weer. Dat was een heerlijk moment."



Het was opvallend dat Van de Pas de wedstrijd gooide met oordopjes. Het is een uitprobeersel. "Misschien ben ik met die dopjes in wat meer gefocust. Ik voelde me er tijdens de wedstrijd lekker bij."De Brabantse darter speelt woensdagavond zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij treft dan Gerwyn Price uit Wales. Price versloeg Michael Smith in de eerste ronde.Michael van Gerwen en Jelle Klaasen werden zondagavond uitgeschakeld. Mighty Mike besloot daarom op vakantie te gaan. "Na een geweldige lange week in Dublin", zo schreef hij op social media. Een opmerking uiteraard met een knipoog, na zijn snelle exit.