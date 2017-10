Mislukte plofkraak met explosieven in Dongen, politie zoekt met helikopter naar daders

Naast de politie is ook de brandweer aanwezig (Foto: Jeroen Stuve)

De politie is een zoektocht begonnen naar de daders van de plofkraak (Foto: Jeroen Stuve)

DONGEN - In Dongen is dinsdagochtend geprobeerd een plofkraak te plegen. Met een explosief probeerden de daders een pinautomaat op te blazen maar dat is niet afgegaan. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

De plofkraak vond plaats bij de Rabobank aan de Hoge Ham in Dongen. De politie heeft de omgeving rondom de bank afgezet en zoekt met een helikopter naar de daders.



Bij de bank zijn bomverkenners aanwezig voor een onderzoek naar het explosief dat niet is afgegaan.



In Chaam probeerden drie mannen afgelopen zaterdag een soortgelijke plofkraak te plegen. Met gasflessen waren zij bezig de pinautomaat open te breken toen de politie arriveerde. De drie daders in Chaam zijn toen opgepakt.