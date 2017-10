Bevrijder van Brabant (bekend door Band of Brothers) overleden

SON - In de Verenigde Staten is oorlogsveteraan Don Malarkey overleden. Hij was een van de bekendste bevrijders van Brabant en werd nog beroemder door de televisieserie Band of Brothers. Malarkey was actief tijdens de eerste aanvalsgolf van operatie Market Garden, op 17 september 1944 op de Sonse heide.

Malarkey is 96 jaar geworden en stierf afgelopen zaterdag in zijn woonplaats Salem, Oregon.



D-Day

Donald George Malarkey kreeg zijn opleiding als paratrooper en belandde in de Easy Company van het 506e parachute infantry regiment van de de 101e Airborne Divisie. Op 6 juni 1944 - D-Day - landde hij tussen de vijandelijke linies in het Noord-Franse Normandië.



Zijn volgende inzet was operatie Market Garden: het plan van de geallieerden om vanuit Nederland snel door te stoten naar het Ruhrgebied, het industriële hart van Nazi-Duitsland. Op zondagmiddag 17 september 1944 daalde hij samen met duizenden anderen aan zijn parachute neer bij Son.



Gevechten bij Veghel

Sergeant Malarkey was betrokken bij de hevige gevechten om de corridor ten zuiden van Veghel, bij het gehucht Koevering. Daar moesten de geallieerden het opnemen tegen Duitse tanks.



Op deze plek slaagden de Duitsers er in de corridor (Hell's Highway) kort af te snijden, zodat de geallieerde opmars stokte. Mede hierdoor mislukte operatie Market Garden. Na de strijd in Brabant werd zijn eenheid in december 1944 doorgestuurd naar Bastogne, in de Ardennen, waar het laatste wanhoopsoffensief van Hitler werd ingezet.



Onderscheidingen, boek en film

Tijdens de strijd kreeg hij al onderscheidingen, tot ver na de oorlog werd hij onderscheiden. Hij bezocht nog diverse keren de plekken waar hij gevochten had, waaronder Eindhoven. Hij gaf ook lezingen.



In de jaren tachtig kwam hij in contact met Steven Ambrose die het boek schreef van Band of Brothers waar uiteindelijk de televisieserie van Steven Spielberg en Tom Hanks op gebaseerd werd. In de serie wordt zijn rol gespeeld door de Amerikaanse acteur Scott Grimes.



Overleden

Hoeveel mannen er nog precies leven van de Airborne Divisie is onduidelijk. De voorbije jaren stierven er veel zoals Billl Guarnere, Frank Perconte en Edward 'Babe'Heffron. In 2011 overleed hun commandant, Dick Winters, ereburger van Eindhoven.