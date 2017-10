De nieuwe burgemeester van Tilburg kan eindelijk weer 'droajen' zeggen

TILBURG - "Ik heb er nooit aan gewerkt om dat af te leren!" Theo Weterings was decennialang weg uit Brabant. Maar hij praat nog steeds met een zachte g. In de Randstad werd hij daar weleens een beetje om uitgelachen, maar in Tilburg zal niemand de nieuwe burgemeester pesten met zijn tongval. "Ik ben blij dat ik het woord 'droajen' gewoon weer op z'n Brabants kan uitspreken."

Weterings komt terug naar de plek waar zijn wieg heeft gestaan. "Mijn familie woont er nog. Mijn ouders hebben er geleefd en liggen er begraven." Hij was er al ooit politiek actief. "In de jaren '80, toen ik ook studeerde, was ik lid van de gemeenteraad."



Theo wie?

De 'klik' met Tilburg heeft zeker een rol gespeeld bij het feit dat hij van alle sollicitanten nu de beoogde nieuwe burgemeester is, zo denkt hij zelf. Toch zullen er ook Tilburgers zijn die zich nu afvragen: Theo wie? "Ik ben 30 jaar bestuurlijk actief geweest in de Randstad. Maar er zijn genoeg mensen die mij nog kennen. Zo niet, dan gaat dat nu veranderen."



Theo Weterings is getrouwd, vader van drie kinderen

Geboren aan de Ringbaan-Oost

Studeerde economie aan de Katholieke Hogeschool (nu: Tilburg University)

Werkte bij de provincie Zuid-Holland

Was wethouder in Rijswijk, burgemeester in Beverwijk en is nu burgemeester in Haarlemmermeer

Iemand met wie Weterings in Haarlemmermeer nu nog samenwerkt, is Paul Meijer. Hij is de fractievoorzitter van oppositiepartij Forza. "Ik heb altijd een soort haat-liefde verhouding met hem gehad." Om te beginnen de liefde: "Hij is een prima burgemeester, een uitstekend bestuurder. Je kunt heel moeilijk boos op hem worden. En hij voert prima zijn woordje."En waar zit voor Meijer, zelf aan de Fortuynistische kant, dan de haat? "Ik bedrijf politiek wat anders dan ze gewend waren. Daar kon Weterings lastig mee omgaan. Hij heeft ook een duidelijke VVD-signatuur, dat vind ik weleens jammer. En hij heeft ook ooit een ingezonden brief naar mij geschreven in een krant. Dat vond ik wat vreemd."“Een van de dingen waar ik mee verder wil is de aanpak van de georganiseerde misdaad en ondermijning. Terecht dat dit onder Peter Noordanus prioriteit had en daar ga ik dan ook zeker aan doorwerken” zo zei Weterings maandagavond, toen hij door de gemeenteraad werd voorgedragen als burgemeester. Dinsdag voegt hij daaraan toe: "Het is belangrijk voor vooral de jonge Tilburgers dat er voldoende werkgelegenheid blijft."Weterings hoopt in november daadwerkelijk aan de slag te kunnen als burgemeester van Tilburg.