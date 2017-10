Marco draait de lekkerste ballen van Brabant en wij gingen proeven

'S GRAVENMOER - Hij gaat er dinsdag honderden draaien, want hij verwacht topdrukte in zijn zaak. Slager Marco van Strien uit ’s Gravenmoer maakt de lekkerste gehaktballen van Brabant. Landelijk gezien moet hij een concurrent voor zich dulden, maar hij won maandagavond dus wel de regionale titel bij de verkiezing Lekkerste Bal Gehakt 2017.

De eerste klanten staan dinsdagochtend al vroeg in de slagerij om een bal te kopen. Marco en een collega staan nog volop te draaien om volle schalen neer te kunnen zetten. “Mooi balleke, toch?”, zegt hij trots tegen onze verslaggeefster.



Hij staat te glunderen van trots, zo blij is hij met de titel. “Ik ben zeker blij. Tweede van Nederland en de lekkerste van Brabant. Wat wil je nog meer?” Volgens de jury zijn de ballen puur van smaak, eerlijk en lekker rul. “Echt een grootmoeders gehaktballeke.”





Wat voor kruiden er precies in de lekkernij gaan, wil hij niet zeggen. “Dat is het geheim van de slager, uiteraard. Maar het is gewoon simpel, niks geks. Een eitje, wat paneermeel en onze eigen kruidensamenstelling.”Van Strien is geen onbekende bij de verkiezing van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). Hij won in 2014 al de landelijke titel en kwam afgelopen jaren meerdere keren op een podiumplek uit. Keurslager Horst uit het Gelderse Epe heeft dit jaar de lekkerste gehaktballen van Nederland.