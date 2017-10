Schurft in verzorgingshuis Breda, 400 mensen behandeld

BREDA - Op 11 oktober moeten de inwoners van verzorgingshuis Ruitersbos aan de pil. Net als hun familieleden, mantelzorgers en het personeel van de Bredase instelling. Ze krijgen een kuur omdat bij vier demente bewoners schurft is geconstateerd.

Als het goed is, heeft Ruitersbos de ziekte dan eind oktober onder de knie. "We nemen het zekere voor het onzekere", vertelt directeur Michel Wijngaards. "Vandaar dat we de kring van mensen die we behandelen zo groot maken."



De aandoening is midden september voor het eerst aangetroffen bij een mevrouw op leeftijd. Ze is twee tot zes weken daarvoor besmet, want dat is de incubatietijd.



Dermatoloog

"Wie de ziekte heeft binnengebracht, is niet bekend", vertelt Wijngaards. "Dat kan iedereen zijn. Feit is dat schurft vaker voorkomt. Dat zegt ook de dermatoloog van het Amphia met wie wij contact hierover hebben gehad."



De GGD heeft meegezocht naar de bron. Die gezondheidsdienst meldde dat scabiës (de officiële naam) de afgelopen periode in zes andere tehuizen in de regio ook voorgekomen en behandeld is.



De besmettelijke huidziekte wordt overgebracht door een mijt die wordt overgebracht via contact, bijvoorbeeld via het lichaam of via textiel. Kleding van een besmet persoon moet op hoge temperatuur worden gewassen of drie dagen in een afgesloten plastic zak worden bewaard. Een patiënt heeft rode vlekjes en heeft last van jeuk.