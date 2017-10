Man die ambulancebroeders zou hebben geslagen en bedreigd, wordt niet vervolgd

TILBURG - De man die maandag in Tilburg werd aangehouden voor het slaan en bedreigen van ambulancebroeders, is 's avonds weer vrijgelaten. Hij wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie, omdat er geen 'wettig bewijs' is.

Rond één uur maandagmiddag stond een ambulance geparkeerd in de Reinevaartstraat. Een man wilde er langs met zijn auto en werd ongeduldig. Hij zou in de ziekenwagen zijn geklommen om die zelf te verzetten. De ambulancebroeders haalden hem eruit. Daarop zouden ze zijn geslagen en bedreigd.



Weer vrij

Gewaarschuwde agenten hielden de man aan, zodat de hulpverleners hun werk konden afmaken. De ambulancebroeders deden aangifte. Rond zeven uur 's avonds mocht de man het politiebureau weer verlaten.