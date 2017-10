Zaak Mien Graveland gaat vandaag verder, verdachten horen strafeis

HELMOND - De vijf mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op Mien Graveland horen dinsdag wat voor straf justitie ze wil opleggen. Het 86-jarige slachtoffer uit Helmond overleed later op de dag. De drie hoofdverdachten staan terecht voor gekwalificeerde doodslag.

Graveland werd op 29 augustus 2014 in haar woning overvallen en mishandeld. Uit haar verwondingen blijkt dat ze is gestompt, getrapt of geslagen. Ze werd met tiewraps aan een tafel vastgebonden. Ze bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen.



Gekwalificeerde doodslag wordt zwaarder bestraft dan gewone doodslag. Het wordt zwaarder gezien, omdat de daders een ander misdaad makkelijker proberen te maken of de kans om betrapt te worden kleiner maken.

Huilend in de rechtszaal

Een van de hoofdverdachten, Rizwan V. uit Schiedam, deed vorige week huilend zijn verhaal in de rechtszaal. Hij zei dat hij haar alleen maar had geduwd en dat het nooit de bedoeling is geweest dat ze zou overlijden.

Hij kwam binnen door zich voor te doen als een medewerker van een gasbedrijf. V. zegt dat hij dit samen met Henk van D. uit Nuenen deed, maar die ontkent. Hij zegt dat hij in de deuropening is blijven staan en dat hij Mien niet heeft aangeraakt.



De derde hoofdverdachte in de zaak is Jacky W. uit Nuenen. Hij had gehoord dat er veel geld bij de weduwe in huis lag. Hij verklaart dat hij tijdens de overval in de auto achterbleef, omdat zijn uiterlijk te opvallend zou zijn. Ook dacht hij dat het om een inbraak ging en zegt hij dat nooit had meegewerkt aan een overval.



De andere verdachten zijn twee Helmonders, een stelletje. Zij hebben wel eens laten vallen dat Graveland veel geld had, maar ontkennen dat ze meegewerkt hebben aan een plan om haar te beroven.