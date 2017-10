Brug Breda na wespenaanval tijdelijk afgesloten

BREDA - De brug tussen de Maasdijk en de Lange Weide in Breda is afgesloten. Het gaat om de plek waar maandagavond een jongen van 13 werd aangevallen door een zwerm wespen.

Aan beide kanten van de brug staan hekken van de gemeente Breda. Iemand heeft er een handgeschreven bord opgehangen met de waarschuwing: wespen!!! Ondanks de vele uitroeptekens, vermijdt niet iedereen de brug. Het is niet bekend welke actie de gemeente verder onderneemt rondom het lokale wespenprobleem.



De 13-jarige Daan Smit fietste maandagavond naar zijn voetbaltraining, toen de wespen in de aanval gingen. "Toen is hij van zijn fiets gesprongen en bij nabijgelegen huizen om hulp gaan vragen", aldus Linda, de moeder van Daan. "Een behulpzame man heeft hem geholpen en zijn fiets gepakt."



Waarschuwing Facebook

Linda heeft een waarschuwing op Facebook gezet. Er zou ook een tweede slachtoffer zijn aangevallen door de wespen. "Straks is het volgende slachtoffertje nóg jonger, dan is het echt schrikken. Daarom waarschuw ik alle ouders via Facebook", vertelt Linda.