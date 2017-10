Vrachtwagenchauffeur (19) redt man uit brandende auto

ARNHEM - Een 19-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oss heeft maandagavond een automobilist uit een brandende auto gered. De bestuurder uit Vaassen was achterop zijn wagen geknald op de A12 bij Arnhem. Door de botsing vloog de auto van de 46-jarige man in brand.

De Ossenaar zette zijn vrachtwagen op de vluchtstrook en heeft samen met een omstander de man uit de auto gehaald. Het vuur sloeg inmiddels al over naar zijn vrachtwagen.



De automobilist is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.



Bloed- en ademtest

Er is bloed afgenomen van de man uit Vaassen om te kijken of hij onder invloed van alcohol of drugs was. De Ossenaar moest een ademtest doen. Hij bleek niet gedronken te hebben.

De Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.