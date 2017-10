Dronken autorijder voor zevende keer door politie betrapt, voor zesde keer zonder geldig rijbewijs

OSS - Een autorijder is maandagavond voor de zevende keer aangehouden omdat hij met een slok teveel op achter het stuur zat. Toen de politie om zijn rijbewijs vroeg was dat de zesde keer dat hij die niet kon laten zien aan de agenten.

De man staat bij de politie bekend als iemand die nogal eens een drankje teveel naar binnen giet voordat hij in de auto kruipt. Toen een politieagent hem maandagavond voorbij zag rijden, besloot hij de chauffeur even te laten stoppen.



Deze keer was het weer raak. Bij controle bleek dat de 32-jarige Ossenaar zo’n 0,75 promille alcohol in z’n bloed had. Dat komt neer op zo’n 3 tot 7 glazen alcohol.

Niet de eerste keer

Al met al is het niet de eerste keer dat de man dronken achter het stuur zit. Sinds 2012 is hij zeven keer aangehouden met een glaasje alcohol teveel op. Zes keer werd hij gepakt met een ongeldig verklaard rijbewijs.



De Ossenaar kreeg een boete maar gaf zelf aan dat hem nog een celstraf van zo’n 8 weken boven het hoofd hangt.