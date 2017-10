Stijn (5) moest de hele nacht wakker blijven, de politie schiet te hulp

OSS - De politie in Oss heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op de 5-jarige Stijn van der Pol. Omdat Stijn in de nacht van maandag op dinsdag beslist niet in slaap mocht vallen vanwege een medisch onderzoek, kreeg hij midden in de nacht een rondleiding door het politiebureau. Hij mocht op de motor, zat in een politiecel en kreeg een kogelwerend vest aan.

De aanleiding voor het bezoek aan de politie was niet zo heel fijn. Het mannetje heeft hele erge nachtelijke hoofdpijnen en moet voor een e.e.g. onderzoek op dinsdag eigenlijk slapen. Om dat voor elkaar te krijgen, moest hij de hele nacht opblijven zodat hij de dag erop in het ziekenhuis in slaap zou vallen. Op een piepklein dutje na, is het gelukt, zegt moeder Kelly, zelf inmiddels ook doodop. Haar man had bedacht dat een bezoekje aan de politie Stijn wel eens door de zware uren heen zou kunnen trekken.



Vuilniswagenchauffeur

De politie in Oss reageerde heel behulpzaam en nodigde Stijn uit om om halftwee in de nacht langs te komen. Het was een groot succes. Omdat het die nacht in Oss rustig is gebleven kreeg Stijn alle aandacht. Moeder Kelly: ”Stijn wilde altijd vuilniswagenchauffeur worden, maar na ons bezoekje, wil hij eigenlijk ook best politieagent worden”. Hij zat na het politiebezoek vol energie in de auto en moest zelfs dinsdagmorgen ook gewoon naar school. Dinsdagmiddag begint het onderzoek en de kans is nu groot dat hij ook echt in slaap valt.

Moeder Kelly is heel blij met de politie Oss en laat op Facebook weten dat de politie in Nederland veel kritiek krijgt, maar dit toch maar mooi gedaan heeft voor Stijn.