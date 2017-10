Bandenopslag Someren-Heide betaalt schadevergoeding aan waterschap

SOMEREN-HEIDE - Van den Hoogen Recycling in Someren-Heide heeft een schadevergoeding betaald aan waterschap De Dommel. Het bedrijf moest de kosten betalen van het afvoeren van vervuild bluswater en het schoonmaken van sloten. Bij de bandenopslag brak vorig jaar november een grote brand uit, die dagenlang voor overlast zorgde.

Het bluswater stroomde in nabijgelegen sloten. In opdracht van het waterschap is het bluswater afgevoerd naar een verwerker van vervuild water in Weert. Ook zijn de sloten rondom het bedrijf schoongemaakt.



Bedrag onbekend

Van den Hoogen Recycling heeft de kosten voor de uitgevoerde werkzaamheden betaald. Om wat voor bedrag het gaat, wil waterschap De Dommel niet zeggen.



Bij het recyclingbedrijf gingen in november met name banden in vlammen op. Het duurde lang voordat het vuur uit was. Pas na vijf dagen werd het sein brand meester gegeven. Buurtbewoners hebben lange tijd last gehad van rook en stank.



LEES OOK: Zeer grote brand bij recyclingbedrijf in Someren-Heide zorgt nog steeds voor veel rook



Bedrijf is uitgekocht

Het bedrijf is inmiddels uitgekocht door de gemeente Someren. De eigenaar heeft bijna negen ton gekregen. Het bedrijf mag daardoor niet opnieuw opstarten. Uit een onderzoeksrapport bleek dat de gemeente veel eerder had moeten ingrijpen.



LEES OOK: Gemeente moest eerder ingrijpen bij bandenopslag Someren, buurt reageert gelaten