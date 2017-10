Vrachtwagenchauffeurs kunnen veilig chillen bij Hazeldonk

HAZELDONK - Vrachtwagenchauffeurs kunnen vanaf deze dinsdag tegen betaling hun truck parkeren op een beveiligd terrein langs de A16 bij Hazeldonk. Dan kunnen ze rustig slapen. Dat werd hoog tijd, zegt directeur Ton Barten van Truckparking Hazeldonk: "De oude parkeerplaats staat jaar na jaar in de top-3 van criminaliteit."

Barten noemt Hazeldonk een 'kwaaie.' "Daar worden zeilen opengesneden om kostbare lading te ontvreemden. Of de ene chauffeur steelt diesel uit de wagen van de ander. Ook is er sprake van inklimmers."



Om die criminaliteit te voorkomen is het voormalige douaneterrein omgevormd tot een betaalde en beveiligde parkeerplaats voor (internationale) vrachtwagenchauffeurs. Deze dinsdag wordt het om half zes officieel geopend.



Kentekenregistratie

Op de zogeheten truckparking is plek voor 180 vrachtwagens. Chauffeurs komen binnen via sluizen waar hun kenteken wordt geregistreerd. Rond de parking staat een 2,5 meter hoog hek hek en de parkeerplaats is uitgerust met lampen die aanfloepen als inbraakdetectie.



Op het terrein is een controlekamer waar 24/7 beelden worden bekeken. "Als er iets gebeurt, springen onze medewerkers er zelf tussen", vertelt Barten. "Of als het te heftig is, roepen we de beveiligingsfirma op."



Daarnaast zijn er wc's, douches, wasmachines en drogers. Ook is er een chauffeurslounge waar de bestuurders kunnen rondhangen/uitrusten met uitzicht op hun wagen en kunnen gebruikmaken van de wifi. Een wegrestaurant ligt op twee minuten lopen.



Oostblokkers

De truckparking mikt vooral op buitenlandse chauffeurs. Barten verwacht dat dit vooral Oostblokkers zullen zijn. "Voor Polen geldt bijvoorbeeld dat ze door de week elf uur per dag moeten stilstaan en in het weekend 45 uur. Onze parkings in de haven staan daarom bijna altijd vol."



De omvorming van het ruim 5 hectare grote douaneterrein gebeurde mede op verzoek van de gemeente Breda. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft financieel bijgedragen.

Chauffeurs betalen 1,40 euro per uur.