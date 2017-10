Mestverwerker Den Ouden hangt dwangsommen van 50.000 euro boven het hoofd

Het verhoogde gehalte ammonium werd aangetroffen in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. (Foto: GinoPress)

HELMOND - De provincie dreigt mestverwerkingsbedrijf Den Ouden flinke dwangsommen op te leggen als het bedrijf niet gauw haar zaken op orde heeft. Bij het bedrijf lekken opslagtanks. Dit zorgde er in augustus al voor dat de Aa vervuild raakte.

Er ontsnapte ammonium bij de Helmondse mestverwerker. De verhoogde concentratie werd op 18 augustus ontdekt in het afvalwater van de rioolwaterzuivering. Het was zoveel dat het waterzuiveringssysteem het niet aankon en er vervuild water de Aa instroomde.



De omgevingsdienst van de provincie nam naar aanleiding van het incident een kijkje bij het bedrijf en ontdekte dat acht opslagtanks lekken. Ook zijn er vier in slechte conditie.



Dwangsom van 50.000 euro

Het bedrijf krijgt tot en met 6 oktober de tijd om de tanks buiten gebruik te stellen. Als er nog een of meer tanks gaan lekken, moet Den Ouden een dwangsom van 50.000 per tank betalen.



De mestverwerker heeft de afgelopen dagen al enkele lekkende tanks leeggepompt. De omgevingsdienst houdt verscherpt toezicht. Ook is uit voorzorg de verbinding tussen de bedrijfsriolering en de gemeenteriolering dichtgezet.