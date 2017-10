Een provinciale weg gemaakt van paprikaplanten? Dat kan gewoon in Brabant

BOXMEER - De provinciale weg N272 tussen Beek en Donk en Boxmeer is flink verbouwd. Er ligt nieuw asfalt, er is een verbeterde bushalte en een vernieuwd fietspad. Klinkt tot zover niet bijzonder, maar dat is het wel. Nog nooit eerder werden er zoveel hergebruikte materialen gebruikt voor de verbouwing van een weg.

Het asfalt, de hectometerbordjes, verkeersborden en het bankje bij de bushalte bestaan grotendeels uit groenafval van bijvoorbeeld paprika- of tomatenplanten of afval uit de papierindustrie. Het beton voor het nieuwe fietspad bestaat voor 80 procent uit hergebruikte grondstoffen.

Duurder

Over het algemeen zijn de kosten van zogenaamde ‘biobased’ materialen wel iets duurder dan traditionele materialen. Toch vindt de provincie het een goede investering.



Gedeputeerde Christophe van der Maat: “We lopen als provincie voorop als het gaat om het toepassen van nieuwe technieken waardoor het aanleggen en beheren van onze wegen steeds duurzamer wordt. We willen minder grondstoffen gebruiken en zo energiezuinig mogelijk bouwen.”