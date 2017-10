CBS: Brabantse industrie als enige beter uit economische crisis gekomen

DEN HAAG - De industrie in Brabant is in 2009 het hardst geraakt door de economische crisis, maar is als er ook als beste van Nederland uit opgeklommen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS.

Alleen in dit deel van Nederland verdienen de industriële bedrijven meer geld dan voor de kredietcrisis.



Verschuiving

Voordat de economische crisis toesloeg lag het industriële zwaartepunt van Nederland in de Randstad. Nu ligt dat in Brabant en dan vooral in Oost-Brabant, waarbij het steeds meer om bedrijven gaat die zich bezig houden met hoogwaardige technologie, zoals ASML, VDL of Philips.



In Brabant wordt ook landelijk gezien het meeste geld uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling, zo blijkt uit de CBS-cijfers.



Niet verrassend

De cijfers van het CBS bevestigen wat bedrijven en bestuurders al meer dan een jaar roepen. Zelfs tijdens de kredietcrisis voorspelde toenmalig burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven dat Oost-Brabant als belangrijkste industriële regio van Nederland uit de bus zou komen. In die zijn zijn de CBS-cijfers niet verrassend, maar eerder een cijfermatige bevesting.



De totale waarde aan goederen die door de Nederlandse industrie worden gemaakt, vertegenwoordigden in 2015 een totale waarde van bijna 300 miljard euro. Ongeveer een vijfde deel van dat bedrag bestaat uit spulllen die in Zuid-Nederland zijn gemaakt, waarvan zelfs de helft in Oost-Brabant.