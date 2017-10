PSV tijdens winterstop op trainingskamp in Florida

EINDHOVEN - PSV kiest tijdens de winterstop in januari voor een trainingskamp in de Verenigde Staten. De selectie van trainer Phillip Cocu doet daar ook mee aan het toernooi om de Florida Cup, laat de club weten.

"We zijn erg trots dat PSV als eerste Nederlandse club deelneemt aan de Florida Cup'', aldus technisch manager Marcel Brands.



Perfecte voorbereiding

"Het is altijd interessant om te spelen op een internationaal podium, het helpt spelers om zich beter te ontwikkelen. In Florida ontmoeten we goede clubs, in erg goede omstandigheden. Ik ben er zeker van dat het voor ons een perfecte voorbereiding is op de tweede seizoenshelft", zegt Brands.

Tegen wie PSV het opneemt in de Florida Cup, is nog niet bekend.