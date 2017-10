Dit betaal je voor je biertje bij PSV, NAC en Willem II

EINDHOVEN - PSV-supporters en NAC-fans zijn dit seizoen het meeste geld kwijt voor een halve liter bier. Tijdens thuiswedstrijden moet je 5 euro aftikken voor een halve liter. Bij Willem II kost zo'n zelfde biertje 4,50 euro. Dat blijkt uit onderzoek van de website Kortingscode.nl.

PSV en NAC Breda zijn niet de enige clubs waar je vijf euro moet betalen, ook bij PEC Zwolle en FC Utrecht ben je dat kwijt, zo onderzocht het besparingsplatform. Het goedkoopste biertje krijg je bij Excelsior en kost 'slechts' 3,50 euro.



Prijsstijging

Verder valt in het onderzoek op dat PSV en Willem II de prijzen ten opzichte van vorig seizoen niet hebben verhoogd. NAC deed dat wel. Toen Bredase voetbalclub vorig jaar in de Jupiler League speelde waren de fans nog 4,80 euro kwijt. Nu ze in de Eredivsie spelen ben je 20 cent extra kwijt.



Wil je liever een kleiner biertje, dan betaal je bij alle Brabantse eredivisieclubs hetzelfde: 2,50 euro voor 0,25 liter.



Niet overal halve liters

Niet alle clubs in de Eredivisie schenken overigens halve liters. Daarom onderzocht Kortingscode.nl ook de gemiddelde prijs van een biertje. Daaruit blijkt dat PSV en NAC in de middenmoot zitten en nog vijf clubs duurder zijn.