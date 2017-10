Kantoorpuppy Señor maakt bedrijf sportief: 'We moeten wel naar buiten'

GIESSEN - Kantoorpersoneel in beweging krijgen, is niet altijd even makkelijk. Bij WindowCube in Giessen is iedereen ineens super sportief. Dat komt niet door een abonnement op de sportschool, maar door viervoeter Señor.

Het is regelmatig stressen geblazen bij de kozijnleverancier: spoedklussen, telefoontjes of vergaderingen. "We probeerden vaak te gaan wandelen, maar we kwamen er gewoon niet aan toe", vertelt bedrijfseigenaar Sjoerd Belser (24) uit Giessen.

Bijten

Sinds kort loopt er een langharige teckel rond op de werkvloer. Met zijn schattige puppy ogen en smekend gepiep, dwingt hij de werknemers naar buiten te gaan. "We moeten wel, anders plast hij het kantoor onder", lacht de bedrijfseigenaar. "Zo komen we allemaal aan onze beweging."





Sjoerd kan iedereen een bedrijfshond aanbevelen. Toch heeft het ook nadelen. "Soms knabbelt Señor aan de bureaustoelen. Ook bijt hij graag in tassen, schoenen en broeken", lacht Sjoerd. "Gelukkig zit hij op cursus."Het vijftien weken oude beestje is eigenlijk van Sjoerds vader, Robert. Die ziet het beest graag rondlopen bij het bedrijf. "Ik wilde graag een hond, maar heb niet altijd tijd om hem te verzorgen." En dus klimt het dier vijf dagen per week op bureaus, tafels en stoelen. Dat heeft voordelen. “Ik hoef hem niet meer uit te laten met slecht weer”, schatert Robert.Zelfs in de stromende regen wordt de pup zonder gemopper uitgelaten. "Je hebt het gevoel dat je even van het kantoor verlost bent", zegt Sjoerd, terwijl de regen de zorgen letterlijk van hem afspoelt.