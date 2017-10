Nog meer gevoelige gegevens van kwetsbare kinderen op straat

EINDHOVEN - Nog meer gemeentes zijn de fout in gegaan met de verwerking van gevoelige informatie van kinderen in het speciaal onderwijs. In Brabant gaat het om de gemeentes Cuijk, Eindhoven, Grave, Halderberge, Mill, Nuenen, Valkenswaard en Waalre. Namen, adressen, medische gegevens en telefoonnummers van kinderen zijn gepubliceerd.

In heel het land gaat het om informatie over ruim 4.100 kinderen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.



LEES OOK: Gegevens kinderen speciaal onderwijs Aalburg en Valkenswaard op straat



In september van dit jaar stuurde de gemeente Aalburg al een excuusbrief, omdat gegevens van kwetsbare kinderen die er wonen onterecht en voor lange tijd openbaar zijn gemaakt. Ook in Valkenswaard gebeurde het toen al.

Vijf jaar oud

Nu blijkt dus dat veel meer gemeentes de fout ingingen. Het gaat om gegevens van de afgelopen vijf jaar, die recent nog openbaar stonden op de aanbestedingswebsite Tenderned.

De gemeente Eindhoven laat in een reactie weten de fout te betreuren en zegt maatregelen te hebben genomen om herhaling ervan te voorkomen.

Excuses

De gemeente laat weten dat het om gegevens van 653 Eindhovense leerlingen gaat. De ouders krijgen excuses. "Het openbaar maken van de privacygevoelige informatie van deze toch al kwetsbare groep leerlingen had nooit mogen plaats vinden en daarom gaan we de ouders van de betreffende kinderen hiervan op de hoogte stellen, onder vermelding van onze excuses.”



De overige gemeentes waren op dinsdagmiddag niet meer bereikbaar voor een reactie.