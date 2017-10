New Dutch Connections: welke vrijwilligers willen er met een vluchteling naar de schouwburg?

TILBURG - Zo'n 25 vluchtelingen zijn bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg begonnen aan een opleiding van 12 weken. De vluchtelingen doen mee aan een toekomstacademie. Van zulke academies zijn er bijna tien in Nederland. Ze zijn een initiatief van acteur Bright Richards die in 2006 zelf als 23-jarige van Liberia naar Nederland vluchtte. Hij is de oprichter van New Dutch Connections.

Richards organisatie zet zich in voor jonge asielzoekers en vluchtelingen. Via toekomstacademies laat hij hen kennismaken met verschillende beroepen. Belangrijk daarbij is volgens hem dat de jongeren een eigen netwerk opbouwen. New Dutch Connections houdt zich niet alleen bezig met podiumkunsten. Er zijn ook toekomstacademies over automatisering, over de bouw, over recht, zorg en techniek. Daarvoor wordt samengewerkt met grote Nederlandse bedrijven als Arcadis, ANB/Amro en BAM. De acht toekomstacademies in Nederland tellen elk ongeveer 200 deelnemers.





Voor het project in Tilburg zoekt Het Zuidelijk Toneel nog wel een stel vrijwilligers. Het plan is dat elke asielzoeker een coach én een maatje krijgt. De coach begeleidt de asielzoeker beroepsmatig; het maatje probeert te helpen bij het kennismaken met de culturele wereld in Nederland, bijvoorbeeld door het samen bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen. In Tilburg is binnenkort een bijeenkomst waar asielzoekers, coaches en maatjes aan elkaar worden gekoppeld.De toekomstacadamie bij Het Zuidelijk Toneel duurt 12 weken. Tussen asielzoekers zitten wel mensen die al podiumervaring hebben maar die 12 weken zijn niet genoeg om mensen tot een professioneel acteur op te leiden. Het is voor de vluchteling wel genoeg om uit te zoeken hoe hij verder wil én om een groep mensen te leren kennen.New Dutch Connections draait voor een deel op geld van de Europese Gemeenschap . De organisatie won in 2015 de onderscheiding 'Appeltje van Oranje' van het Oranje Fonds en is nu genomineerd voor de Gieskes Strijbis-Podiumprijs 2017 van 60.000 euro.