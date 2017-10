'Geloof in jezelf', lopers van Marathon Eindhoven krijgen hulp van boven

SPORT - Aankomende zondag gaat de 33ste marathon van Eindhoven van start. Dit jaar wordt er alles aan gedaan om lopers een steuntje in de rug te geven. Er komen brede hekken bij de finish, zodat lopers makkelijker met familie en vrienden kunnen knuffelen. Maar de grootste steun komt dit jaar van boven: grote banners met motivatieleuzen begeleiden de sportievelingen langs de hele route.

Kunstenaar Jelle Mastenbroek liet 170 deelnemers een spreuk bedenken die vertelt waarom zij meedoen. Die motiverende leuzen hing hij op grote banners langs de route. Jelle: "Ik wil benadrukken waarom al die mensen nu eigenlijk meelopen."



Strijd tegen kanker

Een van die deelnemers is Esther Kasmiran, die de spreuk 'Fight and finish cancer' instuurde. “Een dierbare van mij is overleden aan de ziekte. Die pijn is nog heel vers”, vertelt ze. “Hij kon niet opgeven en ik dus ook niet. Ik ga door tot het gaatje.”



Geloof in jezelf

Een andere spreuk komt van loopster Danielle Beekman: ‘Geloof in jezelf’. Zij raakte na een misgelopen relatie alle geloof in zichzelf kwijt. Lopen is voor haar een belangrijke manier om kracht terug te krijgen.



“Tijdens het lopen kan ik al mijn pijn en verdriet kwijt. Af en toe komt er dan een scheldpartij of huilbui tussendoor. Maar het geeft me ontzettend veel kracht. Door een halve marathon te lopen wil ik het geloof in mezelf terugkrijgen.”