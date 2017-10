Inval vanwege illegale tabakshandel, onderzoek nog uren bezig

TILBURG - De politie en de FIOD zijn sinds dinsdagmiddag bezig met een inval in een bedrijfsverzamelgebouw op industrieterrein Loven in Tilburg. In het pand wordt onderzoek gedaan naar illegale tabakshandel.

De politie kwam aan het einde van de middag ter plaatse na een tip over illegale tabakshandel. Wat er precies is gevonden en hoeveel, kon de FIOD nog niet zeggen.



Onderzoek

Ongeveer vijftien medewerkers van de politie, douane en FIOD zijn in het gebouw bezig met onderzoek. "Daar zijn we voorlopig nog niet klaar", aldus een woordvoerder van de FIOD. De verwachting is dat het onderzoek nog tot 's nachts zal duren.