Man gewond bij ruzie in Kaatsheuvel, ruiten kapot geslagen

KAATSHEUVEL - Bij een ruzie in een huis aan de Poolsestraat in Kaatsheuvel is dinsdagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer kreeg rond vijf uur ruzie met een andere man. Dat gebeurde in een woning boven een kledingzaak. Waarom de twee ruzie hadden, is niet bekend.



Glas

Om aandacht te trekken, sloeg het slachtoffer de ruiten van de bovenwoning in en riep om hulp van de politie. Het gebroken glas vloog in het rond, maar niemand raakte gewond.



De politie kwam met drie auto's ter plaatse. De dader is gevlucht. Naar hem wordt nog gezocht.