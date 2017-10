Amateurs proberen marathonprofs bij te houden: 'De verzuring zat in mijn ogen'

Go go go!

SPORT - Met de marathon van Eindhoven voor de deur is de marathonkoorts bij sportvereniging Prins Hendrik in Vught toegeslagen. Om de vorm voor komende zondag te testen, probeerden drie fanatieke lopers van de vereniging een kilometer op het tempo van de profs te lopen. Dat blijkt niet mee te vallen, zelfs niet met maanden training in de benen.

Eén kilometer in drie minuten. Dat is het magische gemiddelde dat professionele marathonlopers 42 kilometer lang volhouden. Nu zou je denken, een goedgetrainde fanatieke amateurloper houdt dit tempo wel een tijdje vol. Al is het maar om net na de start tien minuten te kunnen shinen in de kopgroep.



Bijna onmogelijk opgave

Vertel dat maar eens aan Paul, Martijn en Ramon, drie trainingsbeesten van Prins Hendrik. Zelfs kakelhoentje fris, met maanden oefenen in de benen, bleek dit voor de heren een bijna onmogelijke opgave.



Ramon en Martijn wisten de drie minuten op de seconde af te halen. Martijn: "Het is echt heel erg zwaar. Ik heb ontzettend veel respect dat ze dit tempo zo lang kunnen volhouden."



LEES OOK: 'Geloof in jezelf', lopers van Marathon Eindhoven krijgen hulp van boven



Ontzettend hard

Paul was was minder fortuinlijk, hij was twee seconden te langzaam: "De verzuring zat tot in mijn ogen. Die profs lopen zo ontzettend hard."



Als we af moeten gaan op het experiment van de heren hoeven we dus geen grote verrassingen van amateurs te verwachten in Eindhoven. Zelfs een kilometertje meelopen met de toppers blijkt een oogverzurende opgave.