Remco uit Eindhoven is zondag de Marathonman op krukken

EINDHOVEN - Een marathon lopen is al een enorme sportieve prestatie, laat staan een (halve) marathon op krukken. Toch is dat wat de 25-jarige Remco Hoeymans zondag in Eindhoven gaat doen. Een jaar lang is hij al aan het trainen.

Remco was een fanatieke hardloper, totdat hij werd geveld door een spierziekte. Toch gaat hij door met sporten, op krukken. Zondag hoopt hij de halve marathon zo te lopen. "Ik leef er enorm naar toe, dit is once in a lifetime", zegt hij.



Goede doel

Met zijn deelname hoopt Remco geld te kunnen doneren voor Spieren voor Spieren, om spierziektes sneller te kunnen vaststellen bij kinderen. Zelf liep Remco vier jaar ziekenhuis in en uit voordat de diagnose van de spierziekte werd vastgesteld.

Hij bestrijdt de dagelijkse pijn met pijnstillers: "Gelukkig kan ik wel werken en lesgeven op een basisschool". Maar een diagnose van hoe het verder gaat, heeft Remco niet. Door zijn ziekte kan hij uiteindelijk in een rolstoel belanden.



Einde oefening

Remco is er bijna zeker van dat hij de halve marathon uitloopt op krukken. Hij denkt ongeveer acht kilometer per uur te gaan lopen. Daarna is het voorlopig klaar en stopt hij er na een jaar van intensief trainen en sporten mee, omdat zijn lichaam het bijna niet meer aan kan.