Man pleegt vernielingen in zijn huis in Best en slaat op de vlucht

BEST - De politie is dinsdagavond op zoek naar een man die vernielingen aanrichtte in zijn huis in Best en daarna op de vlucht sloeg. De politie zette een onderhandelaar in om de man tot rede te brengen, maar hij was er al vandoor gegaan.

De politie zoekt in de omgeving naar de man en probeert contact met hem te krijgen.



Het is niet duidelijk wat er met de man aan de hand is.