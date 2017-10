Hans Mulder bij RKC Waalwijk terug op oude nest

WAALWIJK - Hans Mulder is weer terug bij RKC Waalwijk. De voetballer heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen. Tussen 2006 en 2011 speelde hij ook al bij de Waalwijkers.

"Met Hans halen we een echte winnaar en een vechter op het middenveld die de duels niet schuwt", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. Met de komst van Mulder hoopt de club dat er naast spelers als Nikki Baggerman en Noël de Graauw meer balans op het middenveld komt.



Hans Mulder vertrok in 2011 bij RKC nadat de club kampioen van de Jupiler League was geworden. Via Willem II en NEC kwam hij terecht in Denemarken, Spanje en India. Nu keert hij dus weer terug op het oude nest.



Del Piero

In India speelde hij bij de Delhi Dynamos onder anderen met Alessandro del Piero en Roberto Carlos. "Met de ervaring die Hans heeft opgedaan in verschillende landen en het feit dat hij met diverse wereldsterren heeft gespeeld voorzien we onze selectie opnieuw van een flinke kwaliteitsimpuls."