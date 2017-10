Geen paniek! Boer zoekt Vrouw komt gewoon terug op tv

HILVERSUM - Er komt weer een nieuw seizoen van het populaire televisieprogramma Boer zoekt Vrouw. Eerder werd gemeld dat er geen nieuw seizoen in de planning zit, maar KRO-NCRV laat woensdagavond weten dat de omroep hoopt om in 2018 met de nieuwe reeks te starten.

Vorige maand gaf Yvon Jaspers, presentatrice van het programma, aan dat er vooralsnog geen plannen waren om een nieuw seizoen te starten. "Behalve een paar specials rondom Boer zoekt Vrouw staat er voor mij niets op stapel", zei de Boxtelse tegen weekblad Story.



Dat was voer voor speculaties. Want kwam er nu helemaal geen Boer zoekt Vrouw-serie meer? "Er komt zeker een nieuw seizoen", benadrukt KRO-NRCV. Wanneer de exacte uitzenddatum is, dat is nog niet bekend. "Daarover zijn we nu in overleg met de NPO."



Niet elk jaar BzV

Dus geen paniek voor iedereen die zit te wachten op alweer het tiende seizoen van Boer zoekt Vrouw, het komt er echt aan! "Boer zoekt Vrouw wordt nooit elk jaar uitgezonden. Er zit altijd wat tijd tussen de uitzendingen dus dit is niks raars." In 2004 was de eerste uitzending van het programma.