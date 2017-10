Linda en Arthur redden man uit brandende auto: 'Je denkt niet aan je eigen leven, je handelt gewoon'

CHAAM - 28 januari 2017, Linda Oomen en Arthur Leendertz rijden over de A16 naar huis van een feestje. Tegen halftwaalf zijn ze bij knooppunt Galder. In de bocht zien ze rook. "Mijn man riep meteen dat ik de auto aan de kant moest zetten."

Daarna ging alles heel snel. Linda belde 112 terwijl Arthur een sprintje trok naar de brandende auto. Die lag een heel stuk van de weg af, frontaal gebotst tegen een boom. Onder de motorkap kwamen intussen vlammen vandaan. "Ik wist waar de benzinetank zat en schatte in dat het niet meteen zou ontploffen", verklaart Arthur zijn hulpactie.



'Bestuurder was buiten bewustzijn'

"De auto zat op slot en ik kon niks door de ramen zien, maar er moest iemand in zitten." Arthur twijfelde geen moment en pakte een stuk hout dat bij de botsing los was gekomen en sloeg de ruit van de auto in. "De bestuurder was buiten bewustzijn."



Vervolgens haalde Arthur de man uit zijn auto terwijl zijn vrouw de hulpdiensten op de hoogte hield.Niets minder dan een heldendaad, dat werd ook opgemerkt door het Carnegie Heldenfonds. Een fonds dat mensen beloont die met gevaar voor eigen leven iemands leven hebben gered of dat hebben geprobeerd te doen.In het gemeentehuis in Alphen-Chaam kregen ze dinsdagmiddag de bronzen medaille van het fonds opgespeld door burgemeester Joeri Minses. Die is enorm trots dat twee van 'zijn inwoners' deze heldendaad hebben verricht. "Dat verdient lof, heel veel waardering en diep respect", sprak de burgervader Linda en Arthur toe.Het echtpaar had op de avond zelf nog niet meteen in de gaten dat ze een heldendaad hadden verricht. "Je handelt gewoon. Pas de volgende dag, toen alles een beetje gezakt was, gingen we nadenken wat er allemaal had kunnen gebeuren", legt Linda uit.Het slachtoffer van het ongeluk kwam er door het kordate handelen van Linda en Arthur met lichte verwondingen vanaf. Na het ongeluk hebben ze geen contact meer met hem gehad. "Nadat hij was bijgekomen die avond heeft hij ons nog wel enorm bedankt", weet Arthur.