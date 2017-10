Huis overvallen in Best, oudere vrouw gewond

BEST - Een huis aan de Molenkampseweg in Best is woensdag in alle vroegte overvallen. Volgens de politie is hierbij een oudere vrouw gewond geraakt. Om die reden is een ziekenwagen bij het huis geweest. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer het fysiek redelijk maakt en aanspreekbaar is.

Het is niet duidelijk of de overval door meer personen is gepleegd en of er iets is gestolen. Het huis dat is overvallen, staat in het buitengebied van Best. De politie is bezig met een onderzoek.