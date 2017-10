Inwoners Haaren mogen het zeggen: zelfstandig of herindeling?

HAAREN - Hoe ziet de toekomst van Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt eruit? Wat gaat er gebeuren met deze dorpen, die samen nu nog de gemeente Haaren vormen? Moet de gemeente zelfstandig blijven, moeten de vier kernen worden verdeeld over één of meer gemeenten of maakt het de burger niets uit?

Op deze vragen kunnen de inwoners van de gemeente Haaren deze woensdag een antwoord geven. Hiervoor wordt een burgerpeiling Toekomst Haaren gehouden. De zes stembureaus in de gemeente zijn om half acht open gegaan.



Uitslagenavond in gemeentehuis

Voor de provincie blijft het opsplitsen van de gemeente de beste oplossing. Zelfstandig blijven lijkt geen optie. Om negen uur woensdagavond sluiten de stembureaus. Daarna begint de uitslagenavond in het gemeentehuis van Haaren. De definitieve uitslag wordt vrijdagmiddag bekend.



Bij de burgerpeiling is de uitslag geldig ongeacht het opkomstpercentage. Er geldt geen minimum. Er wordt alleen een uitslag bekend gemaakt van het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor zelfstandig blijven, opsplitsen of geen voorkeur. Er vindt géén uitsplitsing per dorp plaats. Dat betekent ook dat een stemgerechtigde zelf kan kiezen waar zij of hij gaat stemmen.



Onafhankelijke commissie

Een onafhankelijke commissie ziet erop toe dat het proces vóór, tijdens en na de burgerpeiling volgens de regels verloopt. Ze is samengesteld door de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en bestaat uit onder anderen Jetty Eugster, waarnemend burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden.