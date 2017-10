Inbreker met zelfgemaakte wapens opgepakt in Made

MADE - De politie heeft dinsdagnacht in Made een autoinbreker opgepakt die zelfgemaakte wapens op zak had. Zo had hij een halve schaar met tape eromheen bij zich. Ook zijn compagnon werd in de boeien geslagen.

De twee verdachten vielen op, omdat ze rond drie uur in de Acaciastraat in geparkeerde auto's keken. Uiteindelijk bleek in een van de auto's ook ingebroken.



Arrestatie

De mannen konden op aanwijzingen van een getuige worden aangehouden op de Godfried Schalckenstraat. Het gaat om een 31-jarige man uit Tilburg en een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.



Bij een van de verdachten werd tijdens de fouillering zelfgemaakte wapens gevonden, meldt de politie. Ook had hij een gripzakje met amfetamine en inbrekersgereedschap bij zich. De wapens, drugs en het gereedschap zijn in beslag genomen.