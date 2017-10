Jeroen is leukste meester van Nederland: 'Hij maakt altijd leuke grapjes'

HELMOND - De leerlingen van basisschool De Toermalijn in Helmond hebben de leukste meester van Nederland. Jeroen Hermans werd woensdagochtend verrast door zijn klas, burgemeester Elly Blanksma en collega’s. Zij vertelden hem dat hij dit jaar de verkiezing van stichting ‘Een 10 voor de juf en meester’ heeft gewonnen.

Meester Jeroen had al wel een beetje vermoeden voordat hij zijn klaslokaal inliep, want hij moest eerst nog even wachten in een andere ruimte. Toen hij eenmaal naar binnen mocht, werd hij onder luid applaus verwelkomd.



"Wat er zo leuk is aan mij? Dat kun je beter aan de kinderen vragen", zegt hij als er gevraagd wordt waarom hij heeft gewonnen. En die hebben wel een idee. "Hij maakt altijd leuke grapjes", vertelt een leerling."Hij geeft aandacht als je het nodig hebt en je mag soms op de computer", weet een ander. "Hij is heel sportief en doet leuk mee met de gymles", vult een derde aan.Jeroen werkt al tien jaar op de school voor speciaal onderwijs. Hij geeft les aan twee groepen. "Ik vind het mooi om te zien dat leerlingen groeien. Je krijgt er een glimlach of knuffel voor terug. En waardering van ouders."Toch vindt zelfs de leukste meester van Nederland niet alles fijn aan zijn beroep. Hij doet dan ook mee aan de landelijke staking op donderdag. "Er zijn stappen te maken ten aanzien van de werkdruk en het loon", zegt hij.