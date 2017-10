Inval bij autoverhuurbedrijf in Den Bosch, mogelijk witwassen drugswinst

DEN BOSCH - Op zes plekken in Den Bosch is woensdagmorgen een actie begonnen tegen autoverhuurbedrijf Leasey BV. De Belastingdienst had opgevangen dat het bedrijf mogelijk betrokken is bij het witwassen van drugsgeld. De zaak staat aan de Uilenwaard.

Ook vijf huizen van mensen die een band zouden hebben met het autoverhuurbedrijf, worden onderzocht. Er zijn al auto's in beslag genomen.



Gemeente controleert

Ondertussen controleert de gemeente op de zes plekken of vergunningen wel goed zijn nageleefd. Ook wordt onderzocht of mensen al dan niet terecht een uitkering hebben en of de bewoning van de bewuste panden volgens de regels is. Bij de actie worden ook mensen van de politie, de fiscus en het Openbaar Ministerie ingezet. Het gaat in totaal om tientallen medewerkers.



De actie werd opgezet nadat duidelijk was geworden dat de administratie van het bedrijf niet op orde is. Personeel van de fiscus is aanwezig, om openstaande belastingschulden te innen. Later deze woensdag wordt duidelijk wat de actie heeft opgeleverd.Het gebeurt steeds vaker dat politie en justitie optreden tegen autoverhuurbedrijven in Brabant. Ze worden geregeld ontmaskerd als dekmantel voor illegale praktijken. De taskforce die de georganiseerde criminaliteit in onze provincie probeert te bestrijden, meent dat de autoverhuurbedrijven een logistieke rol vervullen bij bijvoorbeeld het vervoer van drugs, wapens en geld.Vorig jaar juli waren er al invallen in Tilburg . Hierbij werd onder meer administratie in beslag genomen. Een halfjaar later maakte de gemeente Tilburg bekend met strengere regels te komen voor autoverhuurbedrijven. In februari dit jaar werd de directie van de vestiging van Hertz in Tilburg gearresteerd en verhoord over verdachte inkomsten.