Medewerkers moeten verhuizen na lekkage gemeentehuis Oss

OSS - De gemeente Oss heeft nog zeker een maand last van de waterschade op het gemeentehuis. Medewerkers verhuizen tijdelijk naar een pand aan de overkant. Een gesprongen waterleiding is de boosdoener.

Mensen die op de tweede en derde verdieping werken, moeten verkassen. De waterleiding sprong afgelopen weekend op de derde verdieping. Omdat dit pas maandagochtend werd ontdekt, is er water door het plafond naar beneden gelekt.



Schadebedrag onbekend

De komende maand wordt gebruikt om al het vocht uit het pand te krijgen. Ook wordt alles opgeruimd en hersteld. Wat de lekkage de gemeente gaat kosten, is nog niet bekend.



“De vloerbedekking is nat en moet waarschijnlijk vervangen worden. Ook zijn bureaus en computers nat geworden”, vertelt een woordvoerder. Volgens haar zijn de computerkastjes gered, omdat die onder de bureaus stonden. Een aantal schermen moet misschien wel vervangen worden.



Een deel van de benedenverdieping is ook gesloten door de lekkage. Het gaat om vergaderruimtes en de ingang aan de kant van de Raadhuislaan. Mensen kunnen wel terecht voor afspraken op het gemeentehuis.



Bruidspaar onder paraplu

De trouwzaal is ook nog te gebruiken. Al moest een bruidspaar maandag wel onder een paraplu naar de ruimte begeleid worden.