Wat doet Sam Jones op het veld met LeBron James, de beste basketballer ter wereld?

CLEVELAND - Sam Jones, voormalig basketbalcoach in Den Bosch, is sinds een jaar actief in Amerika. Hij werd in 2016 assistent-coach van de opleidingsploeg Canton Charge, onderdeel van Cleveland Cavaliers. In aanloop naar het nieuwe seizoen stond hij echter op het veld bij de Amerikaanse profclub, samen met sterspeler LeBron James. Heeft hij promotie gemaakt?

In aanloop naar het seizoen was er op 2 oktober een openbare training van Cleveland Cavaliers. Jones loep daar op het veld, zoals te zien is op beelden. Opmerkelijk, aangezien hij dus eigenlijk bij Canton Charge actief is.



Sam Jones komt na 2:10 in beeld en geeft twee keer een bal aan LeBron James.



Jones noemt zichzelf half Amerikaan, half Nederlander . Hij werd geboren in Chicago, ging later in Den Bosch spelen en deed een inburgeringsexamen. Hij speelde voor Oranje, daar was hij later ook assistent-bondscoach.