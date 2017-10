Klanten Albert Heijn geëvacueerd na storing koolmonoxide-melder

TILBURG - De Albert Heijn Supermarkt in de Piusstraat in het centrum van Tilburg is woensdagmorgen enige tijd ontruimd geweest nadat een koolmonoxidemelder af ging.

Zowel het personeel als de klanten stonden buiten op straat. Uit onderzoek blijkt dat er een storing zat in de koolmonixidemelder.