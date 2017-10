Liquidatie Dennis Struijk: ruim dertig tips

EINDHOVEN - Bij de politie zijn 33 tips binnen gekomen over de liquidatie van Dennis Struijk uit Eindhoven. De man werd op 31 augustus doodgeschoten in een auto in Best.

Volgens de politie hebben de reacties vooral betrekking op het merk en type van een tweede auto die door de daders is gebruikt.



Gestolen in Cuijk

Een andere wagen werd dezelfde avond uitgebrand gevonden in Son. Deze auto, een BMW, werd gestolen in Cuijk. De politie wil graag weten of mensen deze auto tussen 2 april en 31 augustus hebben gezien. Ook zoekt ze nog meer informatie over de diefstal en de tweede vluchtauto. De 35-jarige Struijk was volgens de politie een zware crimineel.



De ruim dertig tips werden doorgebeld na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond. Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant, toonde maandag camerabeelden waarop de BMW te zien was.