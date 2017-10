Over windmolens valt misschien wel te praten als omwonenden meeprofiteren

REUSEL - Twee jaar geleden liepen inwoners van Reusel nog te hoop tegen windturbines die energiebedrijf Eneco had geplaatst. Nu komen er misschien nog meer windmolens bij. Een burgerinitiatief van boeren en bewoners van de Postelsedijk in Reusel wil 8 tot 10 windmolens plaatsen. "We hebben er zelf het meeste last van."

Langs de Postelsedijk in Reusel staan flinke boerenbedrijven. Eén ervan is het aardappelbedrijf van Jacob van den Borne, hij wil samen met de bewoners van zijn straat graag energieneutraal boeren. "We zijn het beu om als boer de hele tijd in een negatief daglicht te worden gesteld. Dit is echt een burger-boer-initiatief waardoor we ons vak en de regio weer wat positiever kunnen maken."



Molenprotest

Maar windmolens kunnen ook negatieve reacties veroorzaken, daar weten ze in Reusel alles van. Twee jaar geleden stapten omwonenden van de windmolens van Eneco aan de Laarakkerdijk naar de rechter omdat ze er last van hadden. Eneco moest toen planschade betalen. De gemeente nam zich voor om niet nog meer windmolens in Reusel toe te staan.



Volgens Jacob van den Borne en zijn buurman Ralf Lavrijsen was de gemeenteraad op dinsdagavond wel positief gestemd, toen ze voor de commissie een presentatie hielden. "We willen iedereen de kans geven om mee te investeren," zegt Jacob van den Borne. "En dat is een heel verschil met het initiatief van Eneco," vult Lavrijsen aan. "Wij hebben de lusten, maar ook de lasten. Wij krijgen zelf het meeste last van de windmolens." Een onderzoek moet gaan uitwijzen of de molens haalbaar zijn en wat voor soort molens het moeten worden.



Milder gestemd

Van den Borne en Lavrijsen gaan de komende tijd alles op alles zetten om het dorp Reusel voor zich te winnen. "Misschien dat een van de molens voor het dorp zou kunnen worden en dat mensen daarin mee kunnen investeren. We staan open voor alle ideëen die in het dorp leven," zegt Van den Borne.



Een belletje richting de actiegroep die een paar jaar geleden in het verweer kwam tegen de windmolens leert dat men daar wat milder gestemd lijkt te zijn. "Dit initiatief komt van de burgers zelf en niet van een energiebedrijf of de grondeigenaar waar de opbrengst naartoe gaat. En dat is wel een heel verschil." Over twee weken praat de gemeenteraad van Reusel verder over de windmolens.